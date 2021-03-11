Вашингтон, , 23:30 — REGNUM Xbox исправила проблему с постоянными отключениями контроллера, на которую в последние несколько недель жаловались геймеры. Об этом 11 марта сообщает портал GamesRadar.

Издание отметило, что разработчики не упомянули об этом в публикации с описанием изменений, которые вносит в «прошивку» консоли очередное обновление. Однако о решении проблемы упомянул на своей Twitter-странице представитель Xbox Джейсон Рональд.

https://twitter.com/jronald/status/1369696666278711296

Напомним, 16 марта 2021 года в продажу поступит новая беспроводная гарнитура Xbox Wireless Headset. Ранее компания опубликовала трейлер, в котором рассказала о характеристиках устройства.

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