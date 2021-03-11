Ижевск, , 23:26 — REGNUM В Удмуртии в рамках национального проекта «Демография» с 2019 года семьям с детьми предлагают меру поддержки на основании социального контракта. В этом году соцконтракт заключил уже 361 житель республики, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Преимущественно средства социального контракта используют на поиск работы и преодоление трудной жизненной ситуации.

Глава Удмуртии Александр Бречалов напомнил, что теперь возможно получить такой вид поддержки на развитие личного подсобного хозяйства с условием регистрации в качестве самозанятого. Он добавил, что в текущем году финансирование реализации программы соцконтрактов составляет 247,8 млн рублей. Заключить контракт смогут 2,3 тыс. семей республики.

В настоящий момент на рассмотрении в органах соцзащиты находятся 600 заявлений на получение поддержки.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году жители республики заключили 3280 социальных контрактов на условиях софинансирования из федерального бюджета. Из этого числа 84% — это семьи с детьми, в том числе 35% многодетных семей.