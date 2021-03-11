Подгорица, , 23:24 — REGNUM С момента начала эпидемии коронавируса в Черногории потребление антикоагулянтов увеличилось в несколько раз, недостатка в лекарствах нет, сообщила пресс-секретарь государственной фармкомпании Montefarm Оливера Кликовац.

Montefarm поставляет антикоагулянты «Клексан», «Фрагмин» и «Фраксипарин» во все учреждения здравоохранения Черногории.

В компании подтверждают, что 10 марта на склад этого учреждения прибыла поставка ампул Clexan, которые были немедленно распределены по поликлиникам в муниципалитете Подгорицы.

«Сегодня началась доставка в лечебные учреждения на территории Которского залива», — констатирует Кликовац.

Ампулы препарата «Фрагмин» также поставляются постоянно, в меньших количествах, но ежедневно.

Что касается «Фраксипарина», то ожидается доставка достаточного количества препарата к завтрашнему утру и его раздача в тот же день всем учреждениям, которым он нужен в это время.