Кэри, США, , 23:20 — REGNUM Онлайн-магазин видеоигр Epic Games Store назвал следующую бесплатную игру, которую он будет раздавать в рамках еженедельной акции. Информация была опубликована 11 марта на сайте сервиса.

Пользователи платформы могут до 18 марта 2021 года бесплатно добавить в библиотеку стратегию Surviving Mars. После этого Epic Games Store предложит им бесплатно получить копию приключенческой игры The Fall.

Научно фантастическая игра The Fall предлагает геймерам выступить в роли искусственного интеллекта, управляющего скафандром, в котором находится потерявший сознание астронавт. Перед ИИ стоит задача спасти человека, который в результате катастрофы попал на странную планету.

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