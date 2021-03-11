Вологда, , 23:13 — REGNUM В Вологодской области после восьмилетнего перерыва возобновил работу стеклозавод в Сазоново. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

На площадках предприятия работает новый инвестор — ООО «Русджам Стеклотара Холдинг». Компания инвестировала около 800 млн рублей в закупку и пуско-наладочные работы уникальной итальянской линии по производству стеклянных бутылок. В год на обновленном предприятии будут производить 240 млн бутылок. Рабочие места получили 150 человек.

«Закуплено современное итальянское оборудование по производству облегченной стеклянной бутылки, которая, уверен, будет пользоваться спросом на внутреннем и внешнем рынках», — заявил губернатор региона Олег Кувшинников.