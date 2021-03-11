Саранск, , 23:12 — REGNUM В Мордовии завершено расследование уголовного дела в отношении 72-летнего жителя республики по обвинению ч.1 ст.105 УК РФ («Убийство»). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

По данным следствия, ссора между мужчиной и его 49-летним сыном произошла днём 1 января 2021 года. В ходе конфликта обвиняемый несколько раз нанес удары ножом в область груди и живота потерпевшего. От полученных ранений сын обвиняемого скончался на месте происшествия.

Уточняется, что между ними установились длительные неприязненные отношения, в том числе в связи со злоупотреблением погибшим алкоголя.

С утверждённым прокурором обвинительным заключением уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичная трагедия произошла в сентябре 2020 года в Удмуртии. По данным следствия, 64-летний мужчина с 38-летним сыном вместе употребляли спиртные напитки. Внезапно между ними возник конфликт, пожилой мужчина взял нож и нанес своему сыну три удара, потерпевший скончался на месте происшествия.

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