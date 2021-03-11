Челябинск, 11 марта, 2021, 23:12 — ИА Регнум. Международная научно-практическая конференция «Проблемы экономической безопасности и таможенного регулирования: поиск эффективных решений» состоялась в Челябинске, сообщили 11 марта в пресс-службе Челябинской таможни.

Пресс-служба Челябинской таможни

В мероприятии приняли участие специалисты из России, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана, а также — США. Со стороны руководства Челябинской таможни было представлено два доклада.

Так, в докладе замначальника Челябинской таможни по экономической деятельности Станислава Васёва, посвящённом итогам деятельности ведомства, сказано, что структура планирует ещё больше автоматизировать процессы таможенного контроля, чтобы все процедуры проходили быстрее. Для этого как приоритетное выступает направление совершенствования цифровых технологий.

Другой докладчик — замначальника Челябинского таможенного поста Александр Смекалин рассказал о таком аспекте работы как разделение этапов электронного декларирования и фактического контроля при современном таможенном администрировании.

«Тем более, что по итогам деятельности в 2020 году Челябинский таможенный пост признан лучшим в ФТС России», — сообщили в пресс-службе ведомства.