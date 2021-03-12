Симферополь, , 05:13 — REGNUM Заявление председателя комитета парламента Эстонии по международным делам Марко Михельсона, в котором он пообещал, что его страна поможет Украине «вернуть» Крым, вызвало обсуждение в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 11 марта в социальной сети Facebook.

«Крым это Россия. Есть и будет навсегда», — написал Армен С.

Многие пользователи не смогли воспринять данное заявление без смеха. Граждане указали, что Украина уже вернула Крым России.

«Ржунимагу. Зачем им помогать? Они и так его вернули 7 лет назад, без помощи Эстонии», — пишет Надежда З.

Некоторые комментаторы предположили, что если Украине поможет Эстония, то в Россию могут вернуться и другие регионы страны.

«До Эстонии что, за семь лет так и не дошло, что Украина и сама прекрасно справилась с возвратом Крыма? Лучше помогли бы им вернуть Одессу с Харьковом», — считает Олег Д.

Нашлись и те, кто указал на странное поведение маленьких восточноевропейских стран, которые ведут крайне недипломатичную политику по отношению к Российской Федерации.

«Почему-то чем малозначительнее страна, тем громче ее визг. Истерика?», — задаётся вопросом Игорь М.

Напомним, 11 марта председатель комитета парламента Эстонии по международным делам Марко Михельсон пообещал в Facebook, что страна поможет Украине «вернуть» Крым.