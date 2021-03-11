Белвью, США, , 23:10 — REGNUM Издательская компания Deep Silver объявила, что игру Metro 2033 можно бесплатно получить в сервисе Steam. Об этом она сообщила 11 марта на странице проекта.

Желающие могут добавить Metro 2033 в свою библиотеку до 15 марта 2021 года. Deep Silver также предложила геймерам приобрести со скидкой позиции Metro 2033 Redux, Metro 2033 Redux и последнюю игру серии Metro Exodus.

Напомним, релиз Metro 2033 состоялся 16 марта 2010 года. В основу игры лег одноимённый роман писателя Дмитрия Глуховского, опубликованный в 2005 году.

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