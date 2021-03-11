Тула, , 23:03 — REGNUM Обсуждение Программы развития Тульской области на 2021−2026 годы стартовало по поручению губернатора Алексея Дюмина, сообщили корреспонденту ИА в управлении пресс-службы правительства региона. Первое в 2021 году заседание экспертного совета при губернаторе Тульской области состоялось 11 марта в творческом индустриальном кластере «Октава» состоялось первое в этом году.

В Тульской области стартовало обсуждение программы развития до 2026 года Управление пресс-службы правительства Тульской области

Первый заместитель главы региона Вячеслав Федорищев напомнил, что Алексей Дюмин поставил задачу сформировать новую Программу развития региона до 2026 года.

«Тульская область — промышленный центр. Недаром ее называют мастерской России, «Землей силы и талантов». Наша задача — найти возможности для того, чтобы эти таланты поддерживать, давать ученым возможность развиваться и работать на лучшем оборудовании, на промышленных предприятиях. Важно, чтобы туляки оставались жить в Тульской области. А Тульская область — становилась научным и промышленным центром», — отметил Федорищев.

Как отмечалось на заседании, основным системным вызовом для Тульской области является демографический, и потому необходимо совершенствовать механизмы социальной поддержки семей. Также в числе главных вызовов были названы экологические проблемы. Тульская область может предлагать решения и конкретные кейсы на федеральном уровне.

«Сегодня на Экспертном совете и затем в течение ближайших 10 дней мы проведем обсуждение будущей Программы развития с экспертным сообществом региона. Будут организованы круглые столы с привлечением представителей различных отраслей экономики, социальной сферы. На региональном этапе мы рассчитываем определить главные векторы нашего дальнейшего развития», — сказал председатель Тульской облдумы Николай Воробьев, отметив, что глава региона Алексей Дюмин поручил организовать широкое общественное обсуждение главных направлений программы.

Работа будет проводиться в муниципалитетах, с проведением круглых столов с участием руководителей местных предприятий и организаций. Ведущими круглых столов станут депутаты Государственной думы РФ Николай Петрунин и Виктор Дзюба, уполномоченный представитель губернатора по взаимодействию с муниципальными образованиями Надежда Школкина.

Министр экономического развития Тульской области Павел Татаренко сообщил, что новая Программа будет содержать семь стратегических направлений.

Первая под названием «Люди» предполагает внедрение нового системного подхода в реализации проекта «Демография» — предполагается завершить реконструкцию системы здравоохранения, предоставить молодежи самые широкие и передовые возможности для образования и самореализации в регионе, а также продолжить развитие спорта — как больших достижений, так и массового.

Второе направление — «Экология. Долгосрочная политика», в его рамках планируется разработать и реализовать долгосрочную и эффективную политику в области экологии и сохранения природы родного края. Ее значимым элементом должна стать декарбонизация экономики региона — переход к более устойчивой экономике с низкими выбросами углеродов. Третье направление «Ресурсы. Индустриальное развитие» предполагает, что основой для развития региона должна стать сильная экономика. Новый вектор экономической политики — создание полноценных индустрий в ключевых отраслях. В первую очередь, в ОПК, металлургии и химии.

В рамках четвертого направления «Знания и инновационная деятельность» в ближайшие пять лет планируется строить экономику знаний, раскрывать таланты людей, развивать систему вузов, чтобы наши ребята могли получать достойное образование на малой родине, а молодежь из других регионов приезжала к нам учиться. Также планируется произвести перезагрузку научной базы региона, обеспечить развитие инноватики. Пятое направление — «Инфраструктура. Опережающее развитие», в его рамках необходимо укрепить транспортный каркас региона, предусмотреть новые решения транспортных вопросов, в том числе реконструкции дороги «Тула — Новомосковск» и строительствао обводной дороги вокруг Новомосковска и Тулы. Отдельный вопрос — это совершенствование системы ЖКХ, в первую очередь, теплосетей и водоканала, планируется продолжить работу по формированию комфортной городской среды для всех жителей региона, как крупных, так и малых городов, и сельских поселений.

Шестое направление «Коммуникации. Международная и региональная кооперация» предполагает развитие межрегионального и международного сотрудничества, в том числе за счёт развития туристской инфраструктуры и комфортной туристской среды. Наконец, седьмое направление «Управление. Современный регион» включает в себя расширение деятельности ситуационного центра губернатора Тульской области. Задачи, направленные на достижение национальной цели «цифровая трансформация» должны решаться в приоритетном порядке.

Также на Экспертном совете были представлены проекты «Научно-образовательный центр мирового уровня «ТулаТЕХ» и «Композитная долина». Председатель комитета Тульской области по науке и инноватике Антон Емельяненко отметил, что Тульская область входит в число лидирующих регионов Центрального федерального округа по доле инновационных товаров, работ и услуг в общем объеме отгруженной продукции — занимает третье место с долей 8,2%. При этом за пять лет затраты предприятий на исследования и разработки почти в два раза: в 2015 году они составляли 4,2 млрд рублей, в 2019 году 8,3 млрд рублей. В регионе работает более 4 тыс. научных работников, почти половина исследователей — в возрасте до 39 лет.

В Тульской области располагаются предприятия, которые имеют разработки мирового масштаба. Мощный потенциал, сформировавшийся в Тульской области, сегодня является основой для реализации новых масштабных проектов научно-технологического прорыва.

«В рамках нашей работы по разработке Программы социально-экономического развития до 2026 года предлагаем в качестве одного из приоритетов рассмотреть построение эффективной экономики, основанной на знаниях и развитие человеческого капитала», — сказал Антон Емельяненко.

Как сообщалось ранее, по инициативе и при поддержке Алексея Дюмина в Тульской области в 2020 году создан научно-образовательный центр мирового уровня «Тулатех», а в 2021 — Инновационный научно-технологический центр «Композитная долина».