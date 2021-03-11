Тула, 11 марта, 2021, 23:03 — ИА Регнум. Обсуждение Программы развития Тульской области на 2021−2026 годы стартовало по поручению губернатора Алексея Дюмина, сообщили корреспонденту ИА в управлении пресс-службы правительства региона. Первое в 2021 году заседание экспертного совета при губернаторе Тульской области состоялось 11 марта в творческом индустриальном кластере «Октава» состоялось первое в этом году.

Управление пресс-службы правительства Тульской области В Тульской области стартовало обсуждение программы развития до 2026 года

Первый заместитель главы региона Вячеслав Федорищев напомнил, что Алексей Дюмин поставил задачу сформировать новую Программу развития региона до 2026 года.

«Тульская область — промышленный центр. Недаром ее называют мастерской России, «Землей силы и талантов». Наша задача — найти возможности для того, чтобы эти таланты поддерживать, давать ученым возможность развиваться и работать на лучшем оборудовании, на промышленных предприятиях. Важно, чтобы туляки оставались жить в Тульской области. А Тульская область — становилась научным и промышленным центром», — отметил Федорищев.

Как отмечалось на заседании, основным системным вызовом для Тульской области является демографический, и потому необходимо совершенствовать механизмы социальной поддержки семей. Также в числе главных вызовов были названы экологические проблемы. Тульская область может предлагать решения и конкретные кейсы на федеральном уровне.

«Сегодня на Экспертном совете и затем в течение ближайших 10 дней мы проведем обсуждение будущей Программы развития с экспертным сообществом региона. Будут организованы круглые столы с привлечением представителей различных отраслей экономики, социальной сферы. На региональном этапе мы рассчитываем определить главные векторы нашего дальнейшего развития», — сказал председатель Тульской облдумы Николай Воробьев, отметив, что глава региона Алексей Дюмин поручил организовать широкое общественное обсуждение главных направлений программы.

Работа будет проводиться в муниципалитетах, с проведением круглых столов с участием руководителей местных предприятий и организаций. Ведущими круглых столов станут депутаты Государственной думы РФ Николай Петрунин и Виктор Дзюба, уполномоченный представитель губернатора по взаимодействию с муниципальными образованиями Надежда Школкина.

Министр экономического развития Тульской области Павел Татаренко сообщил, что новая Программа будет содержать семь стратегических направлений.

Первая под названием «Люди» предполагает внедрение нового системного подхода в реализации проекта «Демография» — предполагается завершить реконструкцию системы здравоохранения, предоставить молодежи самые широкие и передовые возможности для образования и самореализации в регионе, а также продолжить развитие спорта — как больших достижений, так и массового.

Второе направление — «Экология. Долгосрочная политика», в его рамках планируется разработать и реализовать долгосрочную и эффективную политику в области экологии и сохранения природы родного края. Ее значимым элементом должна стать декарбонизация экономики региона — переход к более устойчивой экономике с низкими выбросами углеродов. Третье направление «Ресурсы. Индустриальное развитие» предполагает, что основой для развития региона должна стать сильная экономика. Новый вектор экономической политики — создание полноценных индустрий в ключевых отраслях. В первую очередь, в ОПК, металлургии и химии.

В рамках четвертого направления «Знания и инновационная деятельность» в ближайшие пять лет планируется строить экономику знаний, раскрывать таланты людей, развивать систему вузов, чтобы наши ребята могли получать достойное образование на малой родине, а молодежь из других регионов приезжала к нам учиться. Также планируется произвести перезагрузку научной базы региона, обеспечить развитие инноватики. Пятое направление — «Инфраструктура. Опережающее развитие», в его рамках необходимо укрепить транспортный каркас региона, предусмотреть новые решения транспортных вопросов, в том числе реконструкции дороги «Тула — Новомосковск» и строительствао обводной дороги вокруг Новомосковска и Тулы. Отдельный вопрос — это совершенствование системы ЖКХ, в первую очередь, теплосетей и водоканала, планируется продолжить работу по формированию комфортной городской среды для всех жителей региона, как крупных, так и малых городов, и сельских поселений.

Шестое направление «Коммуникации. Международная и региональная кооперация» предполагает развитие межрегионального и международного сотрудничества, в том числе за счёт развития туристской инфраструктуры и комфортной туристской среды. Наконец, седьмое направление «Управление. Современный регион» включает в себя расширение деятельности ситуационного центра губернатора Тульской области. Задачи, направленные на достижение национальной цели «цифровая трансформация» должны решаться в приоритетном порядке.

Также на Экспертном совете были представлены проекты «Научно-образовательный центр мирового уровня «ТулаТЕХ» и «Композитная долина». Председатель комитета Тульской области по науке и инноватике Антон Емельяненко отметил, что Тульская область входит в число лидирующих регионов Центрального федерального округа по доле инновационных товаров, работ и услуг в общем объеме отгруженной продукции — занимает третье место с долей 8,2%. При этом за пять лет затраты предприятий на исследования и разработки почти в два раза: в 2015 году они составляли 4,2 млрд рублей, в 2019 году 8,3 млрд рублей. В регионе работает более 4 тыс. научных работников, почти половина исследователей — в возрасте до 39 лет.

В Тульской области располагаются предприятия, которые имеют разработки мирового масштаба. Мощный потенциал, сформировавшийся в Тульской области, сегодня является основой для реализации новых масштабных проектов научно-технологического прорыва.

«В рамках нашей работы по разработке Программы социально-экономического развития до 2026 года предлагаем в качестве одного из приоритетов рассмотреть построение эффективной экономики, основанной на знаниях и развитие человеческого капитала», — сказал Антон Емельяненко.

Как сообщалось ранее, по инициативе и при поддержке Алексея Дюмина в Тульской области в 2020 году создан научно-образовательный центр мирового уровня «Тулатех», а в 2021 — Инновационный научно-технологический центр «Композитная долина».