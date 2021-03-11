Йошкар-Ола, , 23:02 — REGNUM В Марий Эл проводится доследственная проверка по факту гибели 21-летнего мужчины, тело которого было обнаружено утром 11 марта у одного из многоэтажных домов в Йошкар-Оле. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

По предварительным данным, квартира была арендована молодым человеком накануне. Она находится на седьмом этаже. Изнутри квартира была заперта.

В настоящее время проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта в Москве мужчина погиб, упав с 40-го этажа строящегося жилого комплекса. Падение произошло на Краснопресненской набережной ночью. Упавший вниз мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

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