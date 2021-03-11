Ростов-на-Дону, , 23:01 — REGNUM В Ростове-на-Дону свернули более 280 ковидных коек, развёрнутых на базе больницы №1 имени Семашко. Об этом ИА REGNUM сообщили в городском управлении здравоохранения 11 марта.

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«Госпиталь №2 [на базе Центральной горбольницы] прекратил свою работу. В штатном режиме возобновляют работу шесть отделений», — уточнили в горздраве.

Во всех отделениях проведена дезинфекция. К плановому приёму пациентов подготовили более 280 коек.

ИА REGNUM сообщало, что решение о сокращении ковидных коек было принято в ходе заседания регионального оперштаба 16 февраля 2021 года в связи с уменьшением числа пациентов с COVID-19, нуждающихся в госпитализации.

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