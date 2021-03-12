Симферополь, , 05:13 — REGNUM Служебное расследование в отношении министра культуры республики Арины Новосельской за нецензурную реплику во время видесовещания, которое поручил провести глава Крыма Сергей Аксёнов, вызвало реакцию в интернете. Граждане выразили своё мнение 11 марта в социальной сети Facebook.

«О, этот культурный мат!», — пишет Лариса Л.

Некоторые комментаторы были удивлены не столько высказыванию министра культуры Крыма, сколько реакции самого главы полуострова.

«А расследование как проводить будут? Конкретно выяснять кто, кого, куда и в какой позе?», — задаётся вопросом Татьяна Ф.

Многие пользователи пришли к выводу, что проведение расследования является излишним фамильярством. Граждане считают, что главе Крыма было необходимо сразу сделать выговор министру культуры.

«Да что уж там замечание. Выговор сразу с занесением в личное дело», — написал Сергей С.

Часть людей считает печальным тот факт, что за взором видеокамер чиновники, которые должны работать над культурным состоянием страны, на самом деле, разговаривают таким образом.

«Так трогательно, выругалась по-матери и тут же Бога вспомнила. Страшно сказать, какой была бы сегодня Российская литература и культура вообще, если бы няней Пушкина оказалась не Арина Радионовна, а Арина Вадимовна. Трудно сказать, что повлияло на культуру министра культуры: то ли обучение в Симферопольском музыкальном училище, то ли в Донецкой консерватории, то ли защита диссертации по теме «эстетическое воспитание», — пишет Гоша Б.

Напомним, 11 марта телеканал «Крым 24» опубликовал материал, согласно которому глава Крыма Сергей Аксёнов поручил провести служебное расследование в отношении министра культуры республики Арины Новосельской за нецензурную реплику во время видесовещания.