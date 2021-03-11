Нижний Новгород, , 23:00 — REGNUM Генеральный директор нижегородского «Торпедо» Александр Харламов сегодня, 11 марта, подвел итоги минувшего для команды выступления в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги.

«У нас был непростой год, мы до начала сезона не очень понимали, начнется ли вовремя чемпионат. Мы продолжали работать, продолжали тренироваться.

Сезон начали вовремя, нужно отдать должное лиге. Хотим поблагодарить нашего губернатора Глеба Никитина, который оказал нам поддержку в этом году, также благодарим наших спонсоров.

Несмотря на все трудности, сезон для «Торпедо» сложился удачно, хоть нас и потрепал коронавирус. Мы вышли из этой ситуации, хочу отметить хорошую работу тренерского состава.

Мы заблаговременно вышли в плей-офф, нам было это приятно. Да, концовка чемпионата получилась смазанной, но хоккей есть хоккей, мы обязательно проанализируем эту ситуацию, разберемся», — приводит слова гендиректора «Торпедо» портал «Чемпионат».

«Торпедо» уступило в серии первого раунда плей-офф казанскому «Ак Барсу» с сухим счетом — 4:0.