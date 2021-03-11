Белград, , 22:59 — REGNUM Производство российской вакцины «Спутник V» в Сербии в Белградском институте вирусологии, вакцин и сывороток «Торлак» начнется к 20 мая этого года, об этом агентству Tanjug сообщил министр инноваций Ненад Попович.

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По его словам, это было подтверждено сегодня на встрече в Москве с его российским коллегой, министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым, на которой была утверждена дорожная карта по организации производства российской вакцины в Сербии.

«Таким образом, Сербия станет первой страной в Европе, которая произведет российскую вакцину и сможет экспортировать ее по всей Европе», — подчеркнул Попович.

«Что касается количества, это первая партия, в которой будет произведено четыре миллиона вакцин», — сказал Попович.