Скопье, , 23:21 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии 11 марта сообщили о том, что за сутки в результате исследования 3450 образцов в стране выявили 947 носителей коронавируса. Еще 397 человек выздоровели.

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По данным министерства, с начала эпидемии в стране выявили 110 209 случаев заражения, при этом население страны лишь немногим превышает два миллиона человек. 3265 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19, из этого числа 21 — за последние сутки. 96 570 пациентов выздоровели.

Лечение в стране проходят 10 374 человека — достигнув уровня в шесть тысяч, это число вновь стало возрастать. Рост числа выявленных случаев заражения связывают с распространением «британского» штамма коронавируса.

В стране продолжает действовать строгий масочный режим. Работа отелей и ресторанов в ночное время (после 21:00) запрещена.

В среду, 10 марта, в стране началась вакцинация лиц, проживающих в домах престарелых, и бездомных российской вакциной «Спутник V».

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