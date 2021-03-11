Вашингтон, , 22:51 — REGNUM Глава Xbox Фил Спенсер объяснил, что хотела получить Microsoft, когда приобретала компанию Bethesda Softworks. Об этом он сказал 11 марта во время трансляции, которая прошла на YouTube-канале издателя и разработчика.

Руководитель игрового подразделения IT-гиганта дал понять, что Microsoft продолжит инвестировать в онлайн-проекты Bethesda, в т.ч. те, которые присутствуют на сторонних платформах, однако главную цель Microsoft видит в том, чтобы игры компании становились эксклюзивами сервиса подписки Xbox Game Pass.

«Если вы являетесь клиентом Xbox, я хочу, чтобы вы знали, что речь идет о предоставлении вам отличных эксклюзивных игр, которые выходят на платформах, где существует Game Pass, и это наша цель. Вот почему мы это делаем», — сказал Спенсер.

Напомним, 9 марта 2021 года Microsoft объявила о завершении сделки по приобретению компании ZeniMax Media, которая является материнской по отношению к Bethesda Softworks. Многие геймеры задавались вопросом о том, будут ли после этого игры Bethesda выходить на PlayStation и других платформах.

Читайте ранее в этом сюжете: Двадцать игр Bethesda появятся в каталоге сервиса Xbox Game Pass