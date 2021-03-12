Красноярск, , 05:13 — REGNUM Видеозапись, где учительница одной из школ Красноярска сняла, как работники школьной столовой якобы занимаются продажей объедков, вызвала реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 11 марта в социальной сети Facebook.

«Посадить этих поваров за стол, поставить тарелки с объедками и пусть съедят все до последней крошки», — пишет Валентина С.

Многие пользователи оказались по-настоящему возмущены информацией о продаже объедков в школьной столовой. Граждане считают, что необходимо проверять деятельность таких работников.

«Всегда надо дежурить кому то из родительского комитета в столовой. И следить, как и чем кормят наших деток», — считает Наталия Н.

Некоторые комментаторы предположили, что снявшая видео учительница может пострадать из-за того, что руководство школы попытается замять инцидент.

«Бедная учительница, сейчас её «система сломает», её обвинят во всех грехах и будет уволена по собственному желанию», — предположила Oksana P.

Нашлись и те, кому видеозапись показала, что в школьной столовой Красноярска слишком грязно, что противоречит санитарным нормам.

«Очень грязно. И тарелка на омлете не должна стоять, это не гигиенично. Всё правильно сказала», — написала Наталия М.

Напомним, 11 марта РИА Новости опубликовало видеозапись, где учительница одной из школ Красноярска сняла, как работники школьной столовой якобы занимаются продажей объедков.