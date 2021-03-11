Париж, , 22:49 — REGNUM Причин для приостановки вакцинации препаратом AstraZeneca не обнаружено, заявил 11 марта министр здравоохранения Франции Оливье Веран в телеэфире.

По его словам, Национальное агентство безопасности лекарственных средств не считает необходимым останавливать применение этой вакцины.

«По данным Национального агентства безопасности лекарственных средств, выполняющего рекомендации Европейского агентства лекарственных средств, нет необходимости приостанавливать вакцинацию препаратом AstraZeneca», — сказал Оливье Веран.

«Причинную связь осложнений с вакцинацией пока не установлена», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее структуры здравоохранения Дании, Италии, Норвегии, Латвии, Литвы, Люксембурга и Эстонии приняли решение временно остановить применение вакцины от коронавируса компании AstraZeneca.

Читайте ранее в этом сюжете: Хорватия ведет переговоры с Израилем об отмене ПЦР-тестов для туристов