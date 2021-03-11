Челябинск, , 22:44 — REGNUM Агент нападающего челябинского «Трактора» Виталия Кравцова Пол Теофанос рассказал о том, как продолжится карьера российского хоккеиста.

«Виталий Кравцов в ближайшее время отправится в расположение «Нью-Йорк Рейнджерс». Считаю, он прямо сейчас готов играть на уровне НХЛ», — приводит слова агента портал Sport24.

В текщем сезоне Кравцов принял участие в 49 матчах чемпионата и набрал 24 (16+8) очков. В пяти матчах плей-офф на его счету 4 (2+2) балла за результативность.