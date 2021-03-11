Тирана, , 22:47 — REGNUM В Албании 11 марта в результате обследования 3077 человек выявили 602 новых случая заражения коронавирусом. Еще 761 пациент выздоровел. Об этом сообщает министерство здравоохранения страны. За день 1080 человек прошли вакцинацию от коронавируса, с начала страны в программе вакцинации приняли участие 22 693 человека — медицинские работники и пожилые люди.

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Ровно год назад в Албании впервые был выявлен коронавирус. За первые дни марта COVID-19 унес жизни 190 граждан Албании. При этом если за январь было выявлено около 20 тысяч случаев заражения коронавирусом, то в феврале — уже почти 30. Все это свидетельствует об агрессивных темпах распространения инфекции в стране.

По данным министерства здравоохранения страны, всего в Албании выявили 115 442 случая заражения коронавирусом. 78 259 человек уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 2002 пациента скончались от осложнений, вызванных COVID-19.

В стране продолжает действовать комендантский час (с 20:00 до 5:00). При этом наблюдается острая нехватка вакцин от коронавируса.

За прошедшие сутки в стране умерли 16 пациентов с COVID-19. Лечение от COVID-19 проходит 35 181 человек (в 4,5 раза больше, чем в соседних Косово и Северной Македонии), из этого числа более половины — 23 511 — в Тиране. На стационарном лечении находятся 620 пациентов, причем уже более месяца отмечается неуклонный рост числа больных, нуждающихся в стационарном лечении.

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