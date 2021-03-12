Москва, , 05:14 — REGNUM Заявление президента России Владимира Путина о том, что 2020 год стал худшим для мировой экономики со времен окончания Второй мировой войны из-за пандемии коронавируса, вызвало реакцию в интернете. Граждане выразили свою точку зрения 11 марта в социальной сети Facebook.

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«Всё не так ужасно. Не будь так строг к себе, наш президент!», — написала Irina F.

Многие пользователи отметили, что Советский Союз после Великой Отечественной войны показывал стабильный экономический рост.

«После войны страна поднималась и шла вперед», — отметила Елена Л.

Некоторые комментаторы указали на то, что коронавирус действительно нанёс серьёзный ущерб мировой экономике.

«Тоже самое может любая страна сказать. Хоть Европа, хоть США. Всем перепало в 2020», — считает Villiam K.

Нашлись и те, кто призвал российское руководство обратить своё внимание на Китай, чья экономика лучше всех перенесла последствия пандемии COVID-19.

«Это понятно. Карантин и много людей потеряли работу. Естественно мир не был готов к этому. Наша страна Россия отделалась по малому если сравнивать ее с другими странами. Экономика США вообще пошла в упадок, и долги весят на ней. С Европой тоже самое. Согласен, что Китай смог лучше, чем любая другая страна в этом мире справиться и с пандемией и с экономикой. Из-за санкций со стороны запада, у нас тоже есть проблемы. Думаю, будет лучше, если мы будем уделять азиатскому рынку больше внимание, чем западному», — поделился мнением Rami R.

Напомним, 11 марта президент России Владимир Путин заявил на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности, что 2020 год стал худшим для мировой экономики со времен окончания Второй мировой войны из-за пандемии коронавируса.