Загреб, , 22:44 — REGNUM Хорватия ведет переговоры с Израилем о том, чтобы стать первым государством, в которое израильтяне смогут въехать только с сертификатом вакцинации, то есть без отрицательного результата ПЦР-теста. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list 11 марта.

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Иллан Мор, посол Израиля в Хорватии, заявил, что два государства ведут переговоры о туризме и продвижении туризма.

Назначена встреча лидеров двух государств, на которых будет обсуждаться протокол путешествий туристов из Хорватии в Израиль и наоборот.

«Мы работаем над тем, чтобы израильтяне и хорваты могли путешествовать между двумя государствами надёжным, безопасным для здоровья способом», — подчеркнул Мор.