Приштина, , 22:46 — REGNUM В Национальном институте общественного здравоохранения Косово 11 марта сообщили, что за сутки в результате обследования 3621 образца в крае выявили 632 носителя коронавируса.

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Уже неделю в Косово отмечается рост числа ежедневно выявляемых носителей коронавируса. Ещё 397 человек признаны излечившимися от COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

По официальным данным, всего в Косово выявлены 75 380 случаев заражения коронавирусом. 63 380 пациентов уже здоровы. 1682 человека скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Косово умерли восемь пациентов с COVID-19. Лечение проходят 10 318 человек. Наблюдается медленный, но неуклонный рост числа активных случаев заражения.

Глава Национального института общественного здравоохранения Косово Насер Рамадани25 февраля 2021 г. заявил, что отсутствие вакцины от COVID-19 может вызвать третью волну эпидемии в крае. Однако февраль уже закончился, а время прибытия вакцины в страну до сих пор точно не закреплено. Ожидается, что первые 100 тыс. доз прибудут до начала июня.

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