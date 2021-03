Вашингтон, , 22:30 — REGNUM Двадцать игр компании Bethesda появятся в каталоге сервиса подписки Xbox Game Pass уже завтра, 12 марта 2021 года. Об этом Xbox сообщила во время онлайн-трансляции «круглого стола», которая прошла 11 марта на YouTube-канале Bethesda Softworks.

Стоит отметить, что некоторые игры Bethesda уже доступны пользователям платформы, в частности, Doom Eternal и The Elder Scrolls 5: Skyrim. Пользователи сервиса также получат доступ к играм Dishonored, Fallout: New Vegas, Fallout 4, Elder Scrolls 3: Morrowind, Elder Scrolls 4: Oblivion, Wolfenstein и The Evil Within. С полным списком желающие могут ознакомиться на сайте Xbox Game Pass.

Напомним, после завершения слияния ZeniMax Media и Microsoft компания Bethesda стала частью IT-гиганта. Ранее ИА REGNUM сообщило, что несмотря на это её новая игра Deathloop временно будет эксклюзивом консоли Sony PlayStation 5.

