Нью-Йорк, США, , 22:28 — REGNUM О создании рабочей группы по борьбе с голодом в странах, где сложилась тяжёлая ситуация, сообщил 11 марта Генсек ООН Антониу Гутерреш на заседании СБ ООН.

Гутерреш пояснил, что он является инициатором создания такого инструмента внутри ООН. В рабочую группу войдут представители Всемирной продовольственной программы и Продовольственной и сельскохозяйственной организации.

Новая структура должна способствовать координации действий по предотвращению голода, а также «мобилизовать усилия для помощи наиболее страдающим от него странам».

Гутерреш заявил, что голод часто используют как средство ведения войны. Такая ситуация, в частности, наблюдается в Сирии, и не только. Страдают мирные жители, лишённые зачастую доступа к продовольствию. Генсек ООН добавил, что в мире 34 млн человек недоедают.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным на конец 2020 г., в мире голодают или находятся на грани голода порядка 270 млн человек — такие данные привела Всемирная продовольственная программа ООН.

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