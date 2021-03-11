Подгорица, , 22:31 — REGNUM Европейская и евроатлантическая перспектива — это единственно правильный путь для будущего региона, заявил 11 марта генеральный директор по вопросам НАТО и политики безопасности в министерстве иностранных дел Черногории Владимир Вучинич на встрече с генеральным директором директората оборонной политики и планирования министерства обороны Черногории генерал-майором Райко Песичем. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.

На встрече собеседники обсудили дальнейшие шаги по укреплению оперативной совместимости, устойчивости и готовности членов Американо-адриатической хартии, а также будущее региона с точки зрения евроатлантической интеграции и вызовов безопасности на Западных Балканах.

Вучинич указал, что европейская и евроатлантическая перспектива — единственно правильный путь для будущего региона.

В этом контексте он подчеркнул, что Американо-адриатическая хартия является примером успешного регионального форума для продвижения евроатлантических ценностей и сотрудничества на Западных Балканах.

По словам Вучинича, это доказывает и тот факт, что все страны-члены этой хартии, кроме Боснии и Герцеговины, вступили в НАТО.

В этой связи была подчеркнута готовность республики Черногория оказывать политическую и практическую поддержку и другим государствам региона в продвижении сотрудничества с НАТО в рамках своих национальных амбиций, а также эта страна выступает за расширение членского состава хартии.

Американо-Адриатическая хартия была создана в 2003 году Албанией, Македонией и Хорватией с целью подготовить вооружённые силы этих стран к вступлению в НАТО. Косово стало наблюдателем при организации Адриатической хартии в 2012 году и с тех пор активно участвовало во всех форумах организации. Присоединение к Адриатической хартии станет одной из ступеней на пути Косово в НАТО.

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