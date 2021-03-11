Москва, , 22:25 — REGNUM В Вооружённых силах России уже более 385 тысяч военнослужащих получили прививки от коронавируса первым компонентом вакцины «Спутник V». Об этом говорится в опубликованном 11 марта информационном бюллетене Минобороны.

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«Основные усилия в борьбе с COVID-19 в Вооружённых силах направлены на проведение добровольной вакцинации военнослужащих. К настоящему времени вакцинацию первым компонентом «Спутник V» прошли более 385 тысяч военнослужащих», — указывается в бюллетене.

Сообщается также, что за прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 40 военнослужащих, общая численность выздоровевших в Вооруженных силах увеличилась до 31 593 человек.

По данным Минобороны, на сегодняшний день в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлен 601 военнослужащий с положительными результатами тестирования.

Отмечается, что все инфицированные находятся под постоянным наблюдением военных медиков. Состояние четверых из них в настоящее время оценивается как тяжёлое, ещё один военнослужащий находится в состоянии средней тяжести, у остальных не наблюдается симптомов заболевания.