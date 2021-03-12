Новосибирск, , 05:14 — REGNUM Видеозапись с нападением бродячей собаки на несовершеннолетнюю девочку, которую пытался отбить другой ребёнок и случайные взрослые мужчины в Новосибирске, вызвала бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 11 марта в социальной сети Facebook.

«Спасибо мужикам, молодцы!», — написала Лариса П.

Многие пользователи выразили слова уважения несовершеннолетней девочке, которая пыталась спасти подружку. Граждане отметили также и мужчин, которые проезжали мимо и не оставили ребёнка в беде.

«Подруга — защитница, достойная награды. Смелая девочка и верный друг», — пишет Adil N.

Некоторые комментаторы обратили внимание на то, что проблемы с бродячими животными в России необходимо решать как можно быстрее.

«Когда этой проблемой, наконец, займутся серьезно? Сколько должно пострадать детей и взрослых, чтобы стало понятно, что на самотёк нельзя пускать эту проблему с животными. Владельцы животных должны понимать и нести свою ответственность, а бродячими животными надо заниматься!», — считает Ирина А.

Отдельные пользователи указали на то, что вопрос с бродячими животными должен решать только гуманными методами.

«Проблемы нужно решать гуманным методом! Приюты для животных! Стерилизация бездомных! И штрафы владельцам, которые выкидывают! Всё давно сделано в Европейских странах! Берите пример!» — поделилась своим мнением Marina M.

Напомним, 11 марта РИА Новости опубликовало видеозапись с нападением бродячей собаки на несовершеннолетнюю девочку, которую пытался отбить другой ребёнок и случайные взрослые мужчины в Новосибирске.