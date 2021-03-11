Уфа, , 22:24 — REGNUM Уфимский «Салават Юлаев» принял на своем льду челябинский «Трактор» в рамках пятого матча серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина. Встреча прошла на стадионе «Уфа-Арена» и завершилась победой хозяев со счетом 3:2.

Согласно информации Семена Галькевича в его «твиттере», в истории Континентальной хоккейной лиги впервые лишь одна серия первого раунда преодолела отметку в шесть сыгранных матчей — «Металлург» продолжает серию с «Барысом» (3:2 — ведет «Металлург»).

Таким образом, «Салават» одержал победу в серии со счетом 4:1 и вышел в полуфинал Восточной конференции.

В следующем раунде также сыграют ЦСКА, «Локомотив», «Ак Барс», СКА, «Динамо» и «Авангард».