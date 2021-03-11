Сургут, Югра, 11 марта, 2021, 22:17 — ИА Регнум. В Сургуте (ХМАО) при пожаре в дачном доме погибли двое малолетних детей. Об это сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Пресс-служба ГУ МЧС России по ХМАО Сгоревший дом в садовом товариществе «Здоровье» в Сургуте

Утром 11 марта 2021 года произошло возгорание одного из жилых домов по ул. Брусничной в садовом товариществе «Здоровье» в Сургуте. В ходе ликвидации огня одном из помещений дачного дома обнаружены тела двух детей — мальчика и девочки 2015 и 2012 годов рождения.

По факту гибели несовершеннолетних возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»). Ведётся следствие.

По информации ГУ МЧС по ХМАО, вызов СНТ «Здоровье» поступил в дежурную часть 11 марта в 09:22 (07:22 мск). Пожарные прибыли на место вызова в 09:40 (07:40 мск. На момент прибытия огнеборцев дом полностью полыхал и произошло обрушение кровли.

Как сообщает «СургутИнформ-ТВ», в сгоревшем дачном доме проживала семья из Киргизии. Предположительно, в момент пожара дети крепко спали и не почувствовали запаха гари. Дом отапливался металлической печкой «буржуйкой» и несколькими обогревателями.

Известно, что в доме, помимо детей, проживали две женщины. Мать оставила детей с бабушкой и ушла на работу в торговый центр «Аура». Причём пенсионерка исчезла и о её местонахождение до сих пор неизвестно.