Мурманск, , 22:12 — REGNUM В Мурманской области из-за сильной метели закрыли участок дороги «Кола», соединяющий областной центр и Печенгу. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

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«Закрыто движение всех видов транспорта на участке Р-21 «Кола» с 1470 км по 1510 км из-за неблагоприятных погодных условий. На участке сильный порывистый ветер, низовая метель и нулевая видимость. На участке сильный порывистый ветер, низовая метель и нулевая видимость», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ставропольском крае ограничено движение из-за непогоды на федеральной трассе «Кавказ».