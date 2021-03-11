Женева, Швейцария, , 22:10 — REGNUM Так называемая Независимая комиссия ООН по расследованию нарушений прав человека в Сирии представила неверную картину событий кризиса в арабской стране, её выводы не вызывают доверия, сообщил 11 марта на 46-й сессии Совета ООН по правам человека представитель российской делегации Артур Черняков.

По словам российского дипломата, доклады комиссии «носят политизированный и предвзятый характер».

Черняков «Картина событий сирийского кризиса полностью искажена».

Он указал на то, что комиссия обвиняет власти Сирии в дестабилизации в стране, хотя войска Дамаска, напротив, занимаются противодействием терроризму. При этом террористов как «дестабилизирующий фактор» комиссия не упоминает, как и их зарубежных спонсоров.

Российский дипломат указал на то, что комиссия практически не раскрыла тему иностранной оккупации территории Сирии, не указала ни на разграбление природных богатств, ни на незаконные односторонние принудительные меры со стороны игроков, вмешавшихся в сирийскую ситуацию.

А работу властей Сирии по борьбе с кризисом комиссия словно бы не заметила. Входящие в неё эксперты ведут порочную практику «использования дискурса о правах человека для решения конъюнктурных политических задач ряда государств, заинтересованных в свержении законного правительства Сирии».

Напомним, в настоящее время в Женеве проходит 46-я сессия Совета ООН по правам человека, стартовавшая 22 февраля. На ней были заслушаны доклады по Сирии. В повестке также — Венесуэла и Украина.

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