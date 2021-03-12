Москва, , 00:30 — REGNUM Сообщение пресс-службе Следственного комитета Белоруссии, согласно которому политику и блогеру Сергею Тихановскому было предъявлено окончательное обвинение, вызвало реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 11 марта в социальной сети Facebook.

«Ну, вот и всё, доигрались. Теперь её «величество» Светлана будет бегать и всем рассказывать, как её несчастную притесняют, и станет политической мученицей, а то и причастит себя к лику святых», — поделилась своим мнением Эльвира К.

Многие пользователи выступили с обвинительной позицией в сторону блогера. По их видению, он предал свою Родину и должен понести за это наказание.

«Правильно! Нельзя так со своей Родиной поступать! И она ответит», — считает Людмила К.

Некоторые же решили вступиться за Тихановского. Люди отметили, что сама его личность людей не привлекает, тем не менее, они считают, что он может быть хорошим человеком и не иметь отношения к тому, что ему вменяет следствие.

«Не знаю, может Тихановский и хороший человек, но когда увидела его по телевизору, когда шла предвыборная кампания, вёл он себя как гопник, сразу отвернуло, от него как от кандидата в президенты. За такого человека ни за что не голосовала бы», — написала Камила З.

Нашлись и те, кто указал на то, что если бы Тихановский не был задержан на время следствия, то его жена не стала бы основным политическим оппонентом главы Белоруссии Александра Лукашенко на выборах президента республики.

«Муж Тихановской, на самом деле, Сергей Тихановский — кандидат в президенты РБ, и его жена пошла в кандидаты и выиграла выборы только после того как основного кандидата посадили. Как и второго основного кандидата Бабарико. А третьего основного кандидата вынудили уехать», — пишет Andrei S.

Напомним, 11 марта на сайте белорусского СК появилось сообщение о том, что расследование уголовного дела в отношении блогера Сергея Тихановского было завершено и ему предъявлено окончательное обвинение. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.