Киев, , 22:03 — REGNUM Присвоение стадиону в Тернополе имени эсэсовского офицера Романа Шухевича способствует сохранению национальной памяти украинского народа, заявил 11 марта пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко на своей странице в Twitter.

«Сохранение национальной памяти украинского народа остается одним из приоритетов государственной политики Украины», — написал Николенко.

Таким образом он ответил на критику израильского посла, возмущенного фактом присвоения стадиону в Тернополе имени эсэсовца Романа Шухевича, причастного к военным преступлениям и истреблению советских военнопленных и мирных жителей СССР в годы Великой Отечественной войны.

По мнению пресс-секретаря МИД Украины, реакция израильского дипломата не укрепляет дружбу между народами.

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