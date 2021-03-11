Париж, , 22:01 — REGNUM Сенат Франции отклонил законопроект о разрешении эвтаназии. Об этом 11 марта сообщает Ouest-France.

Законопроект, разработанный сенатором Мари-Пьер де Ла Гонтри, сегодня, 11 марта, был отклонен большинством голосов в сенате (161 голосов против, 142 — за). Текст законопроекта, «устанавливающего право умереть с достоинством», предусматривал право на получение помощи при смерти в двух формах: медицинская помощь при самоубийстве и эвтаназия.

Министр французского здравоохранения Оливье Веран негативно отозвался об этом предложении: «Я не считаю, что сейчас подходящий момент для изменения юридического режима прекращения жизни», так как «мы все еще находимся в разгаре борьбы с кризисом в области здравоохранения» из-за COVID-19.