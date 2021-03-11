Париж, , 21:58 — REGNUM Министерство иностранных дел Франции объявило, что для пересечения границ с рядом стран больше не нужны веские основания. Об этом 11 марта сообщает Le Point.

«Больше не будет необходимости оправдывать неотложные причины для поездок в Австралию, Южную Корею, Израиль, Японию, Новую Зеландию, Великобританию и Сингапур, из-за очень широкого распространения британского штамма (SARS-CoV-2) во Франции и конкретной ситуации в области здравоохранения в этих странах», — говорится в сообщении министерства иностранных дел Франции.

Другие ограничения остаются в силе, в том числе предъявление для пересечения границ отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного менее чем за 72 часа до вылета. Также по-прежнему настоятельно рекомендуется максимально ограничить международные поездки.

Кроме того, Франция расширила «список веских и личных причин» для пересечения границ, добавив в него посещение родственников и «особые ситуации».

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января премьер-министр Франции Жан Кастекс анонсировал новые антикоронавирусные меры, в том числе закрытие границ.