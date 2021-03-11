Вашингтон, , 21:55 — REGNUM Компания Electronic Arts (EA) профинансирует разработку игры, которую создаёт студия Silver Rain Games. Об этом 11 марта сообщает портал GamesRadar.

Примечательным является то, что основателем компании-разработчика является Абубакар Салим, выступавший в качестве актёра озвучки в проектах видеоигр серии Assassin's Creed. Пока нет информации о том, что за игру создаёт Silver Rain Games, известно, что над ней работают 20 человек. Electronic Arts заявила, что будет поддерживать команду проекта.

https://twitter.com/EA/status/1370041832613109760

Silver Rain Games была основана в 2019 году. Абубакар Салим ранее снялся в сериалах «Джеймстаун» и «Воспитанные волками».

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