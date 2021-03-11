Хабаровск, , 21:53 — REGNUM Заместитель спортивного директора «Амура» по селекционной работе Вадим Покотило подвел итоги минувшего регулярного чемпионата для хабавровской команды и рассказал о дальнейших действиях клуб в отношении состава.

«Костяк команды мы хотим сохранить. На данный момент у 10 игроков есть контракты, еще 10 игроков — ограниченно свободные агенты, мы хотим с ними подписать новые контракты.

С теми, кто выходит в статус «неограниченно свободный агент», мы практически со всеми хотели бы продолжить сотрудничество. Также мы хотим усилиться во всех линиях.

От этого сезона по именам у нас были большие надежды, мы планировали попадание в плей-офф даже не с восьмого места, а с более высокого, но вмешалась в дело пандемия. Она выбила нас», — приводит слова Покотило портал «Р-Спорт».