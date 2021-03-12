Москва, , 00:32 — REGNUM Заявление спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина о том, что Россия постепенно преодолевает зависимость от доллара, вызвало бурное обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 11 марта в социальной сети Facebook.

«Вы эту новость Минфину скажите. А то он продолжает скупать доллары на валютном рынке и все больше обесценивает наш рубль», — поделился своим мнением Alexey N.

Многие пользователи выразили своё недоверие словам Володина. Граждане считают, что Россия до сих пор слишком сильно зависима от доллара.

«Который год уходит и не всё никак не попрощается. Надо эти сказки транслировать тем, кто покупает валюту», — считает Сергей С.

Некоторые комментаторы выразили предположение, что Россия окончательно откажется от доллара только тогда, когда продажа сырьевых ресурсов будет производиться за национальную валюту.

«То есть плату за нефть и газ на мировых рынках Россия будет брать деревянным?», — задаётся вопросом Valentyn B.

Нашлись и те, кто указал на необходимость отказа не только от долларовой зависимости.

«Давно пора с доллара и с сырьевого фактора слезать. Нужно промышленность развивать», — написал Дмитрий О.

Напомним, 11 марта спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил журналистам о том, что Россия постепенно преодолевает зависимость от доллара.