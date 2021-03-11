Санкт-Петербург, 11 марта, 2021, 21:56 — ИА Регнум. С начала прививочной кампании в Санкт-Петербурге хотя бы первую часть прививки от коронавирусной инфекции сделали 294 706 человек. Из этого количества 176 918 человек полностью закончили цикл вакцинации.

Дарья Драй ИА REGNUM Шприц с набранной дозой вакцины «Гам-КОВИД-Вак»

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По отношению к численности постоянного населения мегаполиса эти цифры составляют, соответственно, примерно 5,5% и 3,3%.

Как сообщили 11 марта в Межведомственном городском совете по борьбе с COVID-19, за последние сутки первично привит 5851 человек, вторично — 9683 человек, то есть, за последние три недели (промежуток времени между первой и второй дозой) темпы первичной вакцинации снизились в 1,6 раза.

Всего в город поступило 348 542 комплекта вакцины. Неизрасходованный остаток в поликлиниках на данный момент составляет 53 836 комплектов.

Как сообщалось, по данным городского комздрава, в 16 стационарных прививочных пунктах закончился первый компонент вакцины «Спутник V». Проблем с наличием второго компонента нет. На следующей неделе ожидается новая поставка вакцины.

По данным Межведомственного совета, количество новых случаев COVID-19, активно больных и суточных госпитализаций в Петербурге остается высоким.

«Ношение средств индивидуальной защиты и соблюдение социальной дистанции в общественных местах по-прежнему необходимо. Ключевой противоэпидемической мерой является массовая вакцинация населения», — говорится в материалах совета.

В настоящее время в Петербурге развернуто 6756 коек для пациентов с COVID-19 и пневмонией, из них свободны 1676 коек, что составляет 24,8%.