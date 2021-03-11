Вашингтон, , 21:44 — REGNUM Разработчики игры Marvel's Avengers заявили, что процесс её загрузки на консоли PlayStation 5 будет «почти мгновенным». Об этом 11 марта сообщает портал Games Radar.

Во время онлайн-трансляции на Twitch, посвящённой релизу игры на консоли Sony нового поколения, представитель студии Crystal Dynamics сказал, что загрузка будет «очень быстрой». Разработчик также подтвердил, что компания не планирует показывать геймерам версию Marvel's Avengers для Xbox Series X до релиза.

Напомним, версия Marvel's Avengers для консоли PlayStation 5 выйдет 18 марта 2021 года, вместе с очередным обновлением игры. Ранее разработчики сообщили, что это обновление серьёзно изменит систему получения опыта.

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