Москва, , 21:42 — REGNUM В четверг, 11 марта, ведущие российские эксперты приняли участие в круглом столе Экспертного института социологических исследований (ЭИСИ) на тему: «Семь лет после присоединения Крыма: настроения граждан».

Политологи обсудили, как изменился Крым за последние семь лет, актуальна ли тема возвращения Крыма Украине, а также каковы социальные, политические и электоральные настроения жителей Крыма и Севастополя. Модератором дискуссии выступил Фирдус Алиев, управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом.

Руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов представил социологические данные по отношению россиян к факту присоединения Крыма к России. Эксперт отметил, что подавляющее большинство россиян на эмоциональном и рациональном уровне относятся положительно к этому событию в истории России. 63% опрошенных испытывают гордость и восхищение в связи с воссоединением Крыма с Россией, о негативных эмоциях заявили всего 7% россиян. 81% опрошенных положительно оценивают вхождение Крыма в состав России. При этом о положительной оценке самого решения России принять Крым в состав федерации высказались 86% опрошенных россиян. В основе такого высокого одобрения, по данным опросов, лежит тема исторической справедливости. Абсолютное большинство россиян (82%) считает, что воссоединившись с Крымом, Россия может отстаивать свои интересы. Эксперт также отметил, что тема санкций — это не тема Крыма. Большинство россиян (77%) считает, что присоединение Крыма стало только поводом введения санкций в отношении России. Спикер также обратил внимание, что 62% респондентов видят в перспективе Крым курортом мирового уровня.

Профессор Финансового университета при Правительстве РФ, политолог Олег Матвейчев акцентировался в своем выступлении на методах воздействия на крымчан в рамках продолжающейся по сей день информационной борьбы против России. Со слов эксперта, после государственного переворота в Киеве было создано министерство информационной политики, которое курировалось американскими спецслужбами. Ему было поручено воздействие на жителей Крыма с целью их склонения в сторону Украины, формирования антироссийских настроений с целью организации впоследствии протестных акций и готовности к тому, что Украина их обратно присоединит. Данное ведомство создало целую систему неправительственных организаций для вербовки людей, которым читались лекции американцами, какие мифы и фейки необходимо запускать. Создано порядка 20 тысяч ненастоящих спящих аккаунтов в социальных сетях фальшивых крымчан и севастопольцев, чтобы распространять искаженную или недостоверную информацию о ситуации с экономикой, экологией и развитием социальной сферы региона. Структура работает в обе стороны — часть на Украину — на Донбас, на территорию Приднестровской Молдавской Республики и на Америку. И не смотря на то, что министерство не так давно формально ликвидировано, оно до сих пор осуществляет свою деятельность.

Член Совета Федерации РФ от Законодательного собрания Севастополя Екатерина Алтабаева оценила масштаб преобразований в Крыму после воссоединения с Россией очень высоко, пояснив, что реальные настроения жителей Крыма и Севастополя очень позитивны в этом отношении.

«Это действительно масштабные изменения, которые меняют жизнь людей, и для людей они понятны, они принимаются, и они благодарны за те изменения, которые происходят, это на рациональном уровне. На эмоциональном — мы говорим на русском языке, мы сохраняем свою историю и свои исторические традиции и ценности, и вы знаете, я даже не знаю, что важнее. С моей точки зрения, то, о чем я сейчас в последнюю очередь сказала, это можно поставить во главу угла, потому что все-таки сначала было слово… У нас сейчас решаются проблемы социального характера, инфраструктурного обеспечения, которые не решались в советское время, и тем более никогда не могли быть решены в украинское время. Севастополь, хоть это был город, который давал значительные средства в бюджет Украины, поскольку здесь базировался черноморский флот, и за это Украина получала арендную плату очень серьезную, очень значительную, миллионы гривен, но на Севастополь они не возвращались. И это общее запустение и деградация, и в том числе разрушение достаточно серьезного промышленного кластера, который у нас был, который работал и на оборонную промышленность, и это были и рыбодобывающие, и судоремонт, и судостроение, этого всего не стало практически. И, конечно, не видеть изменения может только слепой, и я говорю это совершенно искренне, а не потому что я участвую сегодня в круглом столе и потому что мне нужно что-то сказать. И я полагаю, что, если бы ВЦИОМ провел опрос среди жителей Севастополя, я думаю, что были бы не менее убедительные цифры, чем они были в 2014 году», — рассказала Екатерина Алтабаева.

Заместитель председателя Госсовета Республики Крым Эдип Гафаров рассказал о динамичном развитии республики, а также об улучшении положения крымских татар после присоединения Крыма к России.

«Однозначно хочу сказать, что Крым активно развивается, это точка роста, в республику вкладываются огромные материальные ресурсы, реализуются серьезные инфраструктурные проекты, настроение у абсолютного большинства крымчан хорошее и с каждым днем улучшается… По крымским татарам и некоторым другим народам, которые были реабилитированы Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина в апреле 2014 года. Этот указ был определяющим. У нас в республике проживает около двух миллионов человек, 175 национальностей, в том числе 6 народов, которые были в 1941—1944 годах высланы из республики, они, начиная с 1991 года возвратились, обустраиваются в республике. Согласно этому указу была создана федеральная целевая программа, где отдельным пунктом идет обеспечение межнационального единства, куда были выделены огромные средства: в начале 2014 года эта сумма была 12 миллиардов и 75 объектов, сегодня уже эта сумма увеличилась в разы и объектов уже стало около 120», — рассказал он.

Депутат Госсовета Республики Крым, председатель Комитета по информационной политике Иван Манучаров согласился с мнением предыдущих спикеров, что Крым очень активно развивается и преображается.

«Самое главное, что крымчане перестали думать, как защитить свою идентичность, свою историю. Постоянно, когда были те года еще при Украине, все равно присутствовал момент того, что надо не забывать и держать порох сухим и быть готовым всегда вставать на защиту. Сегодня в большей степени можно сказать, что такая проблема или такие мысли, они отпали, и люди больше стараются думать о своих жизненных проблемах, развивать себя, свою семью. То есть сегодня Крым не оглядывается назад и смотрит вперед», — сказал он. Также эксперт поделился мнением об электоральных настроениях граждан: «Я считаю, что на предстоящих выборах в Государственную Думу даже при том, что спала эйфория и все эмоции, уже с более холодным рассудком люди будут подходить к выбору, все равно партия Президента, на мой взгляд, получит больший процент, чем в среднем по России, потому что все-таки благодарность и отношение не на словах, а на деле за эти семь лет мы прекрасно видим, и видим на примере того же самого нашего пограничного государства, как там все идет в обратную сторону, только со знаком минус», — рассказал Иван Манучаров.

Член Президиума Центрального совета партии «Справедливая Россия — За правду», Александр Казаков согласился с предыдущими спикерами о том, что Крым в составе России теперь развивается и что он до сих пор остается важным объединяющим и вдохновляющим фактором всего российского общества. В поддержку своего тезиса спикер отметил: «Вообще есть такая устойчивая картина дня. Есть четыре вопроса, по которым большинство россиян голосуют положительно — 90+: «Крым наш», «Курилы наши», «Бессмертный полк» и «Долой антипенсионную реформу». Это идеи, которые сплачивают наше общество сегодня. Крым для нас — это по-прежнему для нас объединяющее и вдохновляющее начало».

Эксперт высказал мнение, что сам факт присоединения Крыма, крымский консенсус — сплочение всей страны, с одной стороны, вокруг идей патриотизма, и, с другой стороны, вокруг Владимира Путина, который обеспечил это решение, — было беспрецедентным. Более того, по словам Александра Казакова, в основе этого консенсуса лежит та база, которая берет истоки еще с древних времен — инстинкты взаимопомощи, взаимовыручки и коллективизма, которые присущи российскому обществу, в отличие от других западных. Именно они помогали всегда выживать русскому народу и дают хорошую основу для построения светлого будущего.

Директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин сконцентрировался в своем выступлении о юридическом аспекте самого воссоединения Крыма с Россией. Эксперт продемонстрировал несостоятельность аргументации нарушения норм со стороны России при присоединении Крыма. Начал он с того, что привел ряд аргументов, объясняющих изначальное несоблюдение необходимых процедур по включению Крыма в состав Украины.

«Решение принималось тем органом, которое не имело право принимать такое решение — ЦК КПСС, затем утверждалось решениями Президиумов Верховных Советов РСФСР и Украинской СССР, а должно было утверждаться Верховным Советом СССР, которое было принято затем постфактум. При распаде Украина повела себя также крайне циничным образом. Декларация о государственном суверенитете Украины 1990 года апеллировала к праву украинской нации на самоопределение. Однако, ровно через полгода украинские власти проигнорировали право крымчан на самоопределение. В 1991 году по итогам прошедшего народного референдума граждане большинством проголосовали за создание автономной Крымской СССР в составе всего Союза. При этом Верховный совет Украины в 1991 принял закон о создании автономной Крымской Республики в составе УССР. В 1994 году прошел референдум, на котором большинством граждан было поддержано восстановление Конституции Крыма 1992 года и утверждение двойного гражданства, Киев проигнорировал это волеизъявление. В 1995 году Верховная Рада отменила Конституцию Крыма. Таким образом, Крым неоднократно был лишен законной возможности реализовать свое право на самоопределение, был вынужден остаться в составе Украины», — пояснил Павел Данилин.

Также эксперт подчеркнул, что Россия не нарушала Устав ООН и никаких российско-украинских договоренностей с Украиной при присоединении Крыма к России. Он озвучил нормы многих международных договоров и юридических документов, которые доказывают, что таких нарушений не было, а, если они и были, то скорее со стороны США и Евросоюза, которые как раз и ссылались на некие нарушения международных норм о территориальной целостности государств.

Политолог Александр Роджерс рассказал, насколько непривлекательным видится крымчанами перспектива воссоединения с Украиной.

«Для контраста можно привести пример того, как российское руководство относится к украинскому народу. Когда замерзал Деничевск на Украине из Крыма им туда поставляли газ. Буквально пару недель назад с 1 февраля на Украине сильнейшие проблемы с наличием угля, с электрогенерацией, и при этом Россия поставляет на Украину электричество, так называемый «агрессор», который уже 7 лет якобы воюет с Украиной, при этом помогает спасать людей от холода и от отсутствия электричества. То есть мы по поступкам видим реально, кто как к кому относится, что российское руководство считает всех одним народом, разделенным, но одним, и своим людям помогает. А руководство Украины, так называемая оккупационная американская администрация, как ее лучше и правильнее называть, не считает жителей Донбасса своими, она не считает жителей Крыма своими, они пытаются устроить им геноцид и украинские националисты, такие как Корчинский и прочие, заявляют начиная от «вешать будем потом» и заканчивая фразами о том, что Крым будет украинским или безлюдным. А так как граждане Крыма этого соответственно не хотят, значит соответствующие планы тоже существуют о том, чтобы зачистить нелояльное население или в лучшем случае выдавить его, чтобы оно бежало, а в худшем случае всех перебить и устроить кровавый геноцид. Вот это реальное отношение… О создании привлекательности Украины для крымчан. Вот 23 года все руководство Украины, 5 президентов было уже разных, никогда крымчанами не занималось, никаких инвестиционных проектов не было, никакой помощи Крыму не предоставлялось, никто не занимался его развитием. Сейчас мы видим, что за 6 лет там построено две новые теплоэлектростанции, крымский мост, новый железнодорожный вокзал, новые аэродромы, многочисленные автомобильные дороги и вся инфраструктура развивается, Крым расцветает действительно», — пояснил он.

Эксперт ЭИСИ Александр Рудаков согласился с мнением бесперспективности возврата Крыма в состав Украины, так как считает, что главное чувство по отношению к этому региону у Украины — это ненависть. Эксперт также подчеркнул, что украинские власти до сих пор продолжают создавать некий антикрымский консенсус, однако, он по его мнению, раскалывает саму Украину. Спикер также добавил, что Крым является однозначно эмоциональным центром России и его символический капитал весьма велик.

«Крымский выбор стал основой того общенационального единства, которое получило название крымский консенсус. Крым — это не только нулевая ставка нашей истории, связанная с крещением Руси, это точка перезапуска российской истории. Не только Крым изменился за эти 7 лет. Крым изменил мировую историю. Он зафиксировал неизбежность многополярной трансформации мироустройства. И, конечно же, Крым изменил и Россию. Изменил наше общество ментально, экзистенциально и идеологически», — уточнил эксперт.