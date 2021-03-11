Тюмень, , 21:36 — REGNUM В Тюменской области приготовились к природным катаклизмам — паводкам и пожарам. Об этом глава региона Александр Моор 11 марта доложил полпреду президента России в Уральском федеральном округе Владимиру Якушеву, сообщает региональный оперативный штаб.

В Тюменской области разработаны и утверждены маршруты наземного и авиационного патрулирования. Будет действовать система видеомониторинга лесных пожаров. На 2021 год в регионе запланировано приобретение 25 единиц пожарной техники и 148 единиц оборудования. Для профилактики пожаров на границах лесов будет создано более 2,5 тыс. км минерализованных полос.

В регионе насчитывается 14 населенных пунктов, традиционно поверженных паводку. С ними на время половодья прерывается транспортное сообщение. На этих территориях создаются запасы продовольствия и медикаментов, организуются лодочные переправы.

Кроме того, план по реконструкции дамб в районе реки Ишим по большей части выполнен. Если уровень паводка будет таким же, как в 2020 году, то затоплений не произойдёт, отметил глава Тюменской области.