Лос-Анджелес, США, , 21:35 — REGNUM Пользователи популярного форума Reddit выбрали лучший научно-фантастический хоррор в истории кинематографа. Об этом 11 марта сообщает портал We Got This Covered.

Первое место в списке из 20 фильмов заняла картина Ридли Скотта «Чужой». В топ-5 также вошли ленты «Нечто» (Джон Карпентер), «Сквозь горизонт» (Пол Уильям Скотт Андерсон), «Муха» (Дэвид Кроненберг) и «Аннигиляция» (Алекс Гарленд).

«Чужие» Джеймса Кэмерона заняли шестую позицию. В топ-10 также вошли «Монстро» (Мэтт Ривз), «Мгла» (Фрэнк Дарабонт), «Куб» (Винченцо Натали) и «Кловерфилд, 10» (Дэн Трахтенберг).

Напомним, фильм «Чужой» вышел на большие экраны в 1979 году. Картина была удостоена премии «Оскар» в номинации «Лучшие визуальные эффекты».

