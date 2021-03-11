Минск, , 21:27 — REGNUM Под предлогом «защиты внутреннего рынка» правительство Белоруссии предпринимает дополнительные меры по ограничению импорта, в том числе из России и других стран-членов ЕАЭС. С этой целью по распоряжению председателя белорусского совмина Романа Головченко (от 4 марта 2021 № 47р) была создана межведомственная рабочая группа «по выработке и принятию мер по защите внутреннего рынка, в том числе в рамках ЕАЭС».

В её состав вошли 15 представителей руководства республиканских министерств и ведомств, заместителей председателей облисполкомов и Мингорисполкома. Первое заседание 11 марта провёл министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович.

В ходе мероприятия глава МАРТ сообщил, что «вопросы защиты внутреннего рынка носят комплексный характер работы многих заинтересованных министерств и ведомств». По информации министерства, определены ключевые направления реализации поставленной цели: «защита интересов отечественных производителей на внешнем контуре и принятие мер тарифного и нетарифного регулирования в рамках ЕАЭС; выработка стимулирующих и административных мер на внутреннем рынке, в том числе по отдельных отраслям и сферам экономики; импортозамещение и создание конкурентной продукции по цене, качеству, техническим характеристикам, создание и продвижение белорусских товаров, формирование национальных брендов; стимулирование продаж отечественных товаров при проведении закупок; меры технического регулирования, санитарные, фитосанитарные меры и контрольные мероприятия, направленные на предотвращение и пресечение оборота опасной, фальсифицированной и контрафактной продукции».

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По итогам заседания пресс-служба МАРТ проинформировала: «Даны поручения по выработке решений для упрощения доступа импортозамещающей продукции к потребителю, особое внимание в условиях коронавируса необходимо уделить вопросам приоритетного обеспечения продовольствием внутреннего рынка в рамках Доктрины национальной продовольственной безопасности. Также обсуждены вопросы активного отстаивания позиции республики в части формирования внутреннего рынка и действующего законодательства».

Напомним, ранее активный протекционизм официального Минска вызвал критику партнёров по ЕАЭС и стал поводом для принятия 1 марта решения ЕЭК № 24 «О выполнении Республикой Беларусь обязательств в рамках функционирования внутреннего рынка Евразийского экономического союза». Минску было предписано отменить дискриминационные меры и в течение 30 дней отчитаться об исполнении. МАРТ Белоруссии отказалось выполнять решение ЕЭК и заявило намерении добиться его отмены.

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