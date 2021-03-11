Архангельск, , 21:27 — REGNUM В Архангельской области в отношении мужчины, совершившем вооруженное нападение на микрокредитную организацию, возбуждено уголовное дело. Об этом ИА REGNUM сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным источника, дело возбуждено по двум статьям — «Захват заложника» и «Незаконный оборот оружия». Расследованием дела занимается региональное Следственное управление СКР.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня утром, 11 марта, в Северодвинске было совершено вооруженное нападение на микрокредитную организацию. Мужчина 1964 года рождения взял в заложники сотрудницу фирмы, но после переговоров с правоохранителями сдался. При задержании он пояснил, что не имеет долгов по кредитам, а пойти на преступление его заставили коллекторы, оказывающие давление на его родственников.

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