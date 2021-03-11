Луганск, , 21:24 — REGNUM Военнослужащий ЛНР погиб при атаке украинских боевиков на район посёлка Молодёжное, сообщил 11 марта журналистам офицер пресс-службы управления Народной милиции республики Иван Филипоненко.

Как уточнил луганский офицер, обстрел с направления населённого пункта Катериновка ВСУ начали в 13:40 мск. Боевики вели атаку из крупнокалиберных пулемётов и снайперских винтовок.

Филипоненко «В результате огня ВСУ один защитник республики получил ранения, несовместимые с жизнью».

Офицер Народной милиции ЛНР добавил, что защитники республики вели себя героически, благодаря чему удалось избежать жертв среди мирного населения, а также разрушения домов и объектов инфраструктуры.

Филипоненко отметил также, что с начала суток 11 марта ВСУ обстреляли Золотое-5 из РПГ и стрелкового оружия. По направлению территории ЛНР было выпущено пять гранат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Золотом-5 из-за обстрелов со стороны ВСУ эвакуировали в качестве мер предосторожности учащихся школы №4.

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