Лос-Анджелес, США, , 21:23 — REGNUM Джина Карано, которую компания Disney уволила из проекта сериала «Мандалорец», обратило внимание на результаты опроса, который провёл портал The Daily Wire. Публикацию актриса разместила 11 марта на своей Twitter-странице.

Издание спросило подписчиков об их отношении к ситуации вокруг увольнения Карано. Выяснилось, что 73% респондентов согласны с тем, что Disney не следовало использовать скандальную публикацию актрисы в качестве повода для увольнения.

Стоит отметить, что 58% опрошенных по-прежнему положительно относятся к Карано, а примерно две трети участников исследования считают, что Disney слишком сильно старается угодить так называемому «воук-сообществу» (политика «Воук» — повышенное внимание к вопросам, касающимся социального, расового и полового равенства).

https://twitter.com/ginacarano/status/1369838814210887680

Напомним, Disney уволила Джину Карано из проекта шоу «Мандалорец» после того, как она разместила в соцсетях публикацию, в которой сравнила современных республиканцев США с жертвами Холокоста. Глава Disney Роберт Чапек 10 марта 2021 года заявил, что увольнение Карано не связано с политикой. При этом он обтекаемо намекнул, что причина заключается в том, что компания отстаивает «универсальные ценности».

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